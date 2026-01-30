GTA Online: guadagnati il pane onestamente

Ottieni GTA$ e RP doppi domando incendi, manovrando macchinari e consegnando giornali

Nelle tre nuove attività extra di GTA Online, unisciti ai vigili del fuoco di LS e diventa un pompiere, carica i furgoni delle consegne di Alpha Mail nel tuo incarico di mulettista o consegna la cara vecchia versione cartacea del Los Santos Meteor in Consegna giornali. Tutte le attività extra, tra cui queste nuove eccitanti prospettive professionali, frutteranno ricompense doppie fino al 4 febbraio. Questa settimana, chi è ancora votato al crimine potrà rimpolpare il suo conto in banca grazie al raddoppio della velocità di produzione di cocaina, oltre ai GTA$ e RP doppi nella serie di gare della comunità, e ad altro ancora. In più, trovati un partner per San Valentino e riduci a brandelli la squadra nemica in Scia mortale doppia e, la prossima settimana, torna indietro negli anni con l'intramontabile Pfister Astrale (sportiva classica) in GTA Online.Recentemente abbiamo anche introdotto diverse correzioni di bug e miglioramenti a GTA Online, inclusi aggiornamenti delle opzioni relative al livello di sospetto nel Creatore di missioni, per permettere una maggiore flessibilità nel creare una gamma completa di stili di missione GTA. Per maggiori informazioni, visita le note sull'aggiornamento e assicurati di consultare le Linee guida della comunità.

Pompiere

Vesti i panni di un pompiere per estinguere incendi spaventosi, sgominare le fughe di gas e salvare i felini in difficoltà della città. Più rapidamente risponderai alle chiamate e più consistente sarà il tuo compenso; inoltre, durante questa prima settimana riceverai GTA$ e RP doppi. Vai alla caserma dei pompieri di El Burro o segui le indicazioni delle notifiche che visualizzerai quando sarai alla guida della tua autopompa. Chi ci tiene a essere impeccabile anche dal punto di vista del look potrà sbloccare il completo L'Incrollabile occupandosi con successo di 25 chiamate. Nell'arco di questi sette giorni, potrai aggiungere l'Autopompa MTL (emergenza) alla tua flotta di veicoli con il 30% di sconto da Warstock.

Mulettista

Alpha Mail ha bisogno di aiuto per caricare le consegne nel loro magazzino vicino all'LSIA. Rispondi alla chiamata per lavorare come mulettista: raccogliendo bancali e ponendoli sul nastro trasportatore guadagnerai GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Vai da Alpha Mail, sfrutta la tua licenza da mulettista ed esegui cinque operazioni di carico per sbloccare completo Guidatore di Muletto Certificato.

Consegna giornali

In controtendenza con tutte le città americane, Los Santos ama ancora la carta stampata, e la adora così tanto che il Los Santos Meteor ha bisogno di aiuto per consegnare il giornale ai suoi fedelissimi lettori. Per eseguire una Consegna giornali, visita gli uffici del Meteor a Strawberry e recapita i quotidiani freschi di stampa per ricevere GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

Ricompense doppie nelle attività extra

Oltre che in questi nuovi mestieri, questa settimana riceverai GTA$ e RP doppi anche svolgendo tutte le altre attività extra legali, tra cui le consegne di medicinali per QuickiePharm, le consegne con portavalori per Bobcat Security e Gruppe Sechs e quelle per Pizza This... Vuoi entrare anche tu nel mondo della gig economy? Parti in quarta con i veicoli commerciali Stockade Brute e Stockade Bobcat Security, disponibili con il 30% di sconto. Completando con successo cinque consegne delle pizze riceverai la maglietta Pizza This... e un bonus per la sfida settimanale triplicato di 300.000 GTA$. Lo scooter Pegassi Pizza Boy (moto) sarà disponibile gratis da Southern San Andreas Super Autos per i prossimi sette giorni.

Bonus per gli incarichi da tassista

Trasforma la tua conoscenza delle strade di Los Santos in una fonte di reddito portando a destinazione i tuoi clienti rapidamente e in modo sicuro negli incarichi da tassista per ottenere GTA$ doppi.Completando incarichi per cinque attività extra diverse nell'arco della settimana, riceverai la Camicia Downtown Cab Co. entro 72 ore dal raggiungimento dell'obiettivo. Unisciti agli altri tassisti acquistando il Vapid Taxi (veicolo di servizio) da Warstock Cache & Carry con il 30% di sconto.

Aumento della velocità di produzione di cocaina e sconti

Se preferisci darti alla criminalità, aiuta i festaioli di Los Santos a restare debosciati come al solito grazie al raddoppio della velocità di produzione di cocaina. I possessori di ville potranno aumentarla ancora di più attivando l'aumento produzione stabilimento tramite l'Assistente IA della villa. Questa settimana, procurati da solo quello che ti serve per le tue feste acquistando i garage per la produzione di cocaina e le relative migliorie con un incredibile sconto del 40%.

Ricompense doppie nella serie di gare della comunità

Sfida la morte con acrobazie incredibili e manda i fumo i sogni di vittoria dei tuoi avversari nella serie di gare della comunità per ricevere GTA$ e RP doppi; è inclusa anche !BMX Summer Race 2025 (6) di Vinewoodonfire, un circuito parkour che metterà a dura prova la tua abilità sui veicoli a due ruote. Guadagna cifre enormi alla guida di veicoli minuscoli grazie alle prove a tempo RC, che frutteranno GTA$ e RP doppi.

SCONTI

Pegassi Zorrusso (supercar) – 30% di sconto

MTL Dune (fuoristrada) – 30% di sconto

Nagasaki Outlaw (fuoristrada) – 30% di sconto

Blimp (aereo) – 30% di sconto

Buckingham Shamal (aereo) – 30% di sconto

Dinka Veto Modern (sportiva) – 30% di sconto

Declasse Hotring Sabre (sportiva) – 30% di sconto

Übermacht Sentinel Classic (sportiva) – 30% di sconto

Grotti Cheetah (supercar) – 30% di sconto

Canis Freecrawler (fuoristrada) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Carabina d'ordinanza (50% di sconto) | Fucile militare (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Lanciagranate EMP compatto | Fucile a pompa Sweeper | PDW da combattimento | Coltello a serramanico | Mine di prossimità | Bombe adesive | Gas lacrimogeno