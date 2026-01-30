Incendio bus studenti ad Ariccia, navetta in fiamme sulla via Ramo d'Oro

Un bus con studenti a bordo prende fuoco durante il tragitto verso scuola ad Ariccia. L’autista ferma il mezzo e fa scendere i ragazzi mentre le fiamme avvolgono la parte posteriore. Strada chiusa, sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Momenti di paura questa mattina ad Ariccia, dove una navetta carica di studenti ha preso fuoco lungo via Ramo d’Oro, arteria che collega la zona alta del paese con Genzano, l’Appia e l’area di Vallericcia.

A bordo viaggiavano ragazzi diretti al liceo Joyce di Vallericcia. Il conducente ha notato fumo e fiamme uscire dalla parte posteriore del mezzo, all’altezza del vano motore, e ha fermato subito il bus facendo scendere tutti gli studenti in strada.

Il rogo ha avvolto rapidamente il pullman, un mezzo da circa 50 posti. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Genzano e la polizia locale, che hanno chiuso la strada al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

I vigili del fuoco di Velletri, con il supporto di un’autobotte arrivata da Nemi, hanno lavorato a lungo per domare l’incendio che ha distrutto gran parte del veicolo, appartenente a una ditta con sede a Cecchina, nel territorio di Albano.