Processo Giulio Regeni, la Consulta sblocca le consulenze e si torna in aula a febbraio

Il procedimento per la morte di Giulio Regeni tornerà in aula a febbraio. La Consulta ha stabilito che lo Stato dovrà anticipare le spese per i consulenti tecnici della difesa anche se gli imputati sono assenti e non hanno chiesto il gratuito patrocinio.