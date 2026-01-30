Spotify introduce chat di gruppo fino a 10 utenti e punta sulle funzioni social

Spotify amplia le funzioni social e introduce chat di gruppo da 10 persone. Gli utenti possono condividere brani, playlist e podcast senza uscire dall’app, rafforzando la dimensione comunitaria della piattaforma musicale.

Spotify allarga l’esperienza oltre l’ascolto e aggiunge le chat di gruppo. Gli utenti possono creare conversazioni con un massimo di dieci partecipanti e scambiarsi direttamente in app playlist, canzoni e episodi di podcast.

La novità si inserisce nel percorso già avviato con i messaggi tra singoli profili, disponibili dalla scorsa estate. Ora la comunicazione diventa collettiva, senza passare da servizi esterni, e resta integrata nell’interfaccia della piattaforma.

L’obiettivo è rendere più immediata la condivisione dei contenuti audio. Secondo l’azienda, facilitare lo scambio tra utenti aiuta artisti, autori e creatori a far circolare musica e podcast, con un effetto diretto sulla scoperta di nuovi contenuti.

Anche nelle chat di gruppo restano attivi gli stessi strumenti di sicurezza già previsti per le conversazioni uno a uno, così da mantenere controlli e tutele durante gli scambi tra più persone.

All’inizio di gennaio l’app aveva già introdotto un’altra funzione sociale: il menu con le attività di ascolto su mobile, che mostra in tempo reale cosa stanno riproducendo gli amici. Un modo per rendere visibile l’ascolto e stimolare nuove interazioni.

Il tentativo di unire streaming e messaggistica non è isolato. In passato anche YouTube aveva inserito i messaggi all’interno della piattaforma, con un test avviato nel 2017 e poi chiuso nel 2019. A novembre è stato annunciato un nuovo periodo di prova, riservato agli utenti maggiorenni in Irlanda e Polonia.