Protesta alla Camera contro il convegno sulla remigrazione

Tensione alla Camera: parlamentari di Pd, M5S e Avs occupano la sala stampa per bloccare un incontro sulla remigrazione. Protesta con canti e Costituzione esibita, conferenze sospese per motivi di ordine pubblico.

Momenti di forte tensione a Montecitorio, dove deputati di Pd, M5S e Avs hanno preso posizione nella sala stampa per impedire lo svolgimento di una conferenza dedicata alla remigrazione.

I parlamentari hanno intonato “Bella Ciao” all’interno della sala, trasformando l’area destinata agli incontri con i giornalisti in un presidio politico. Tra i presenti anche il senatore del Pd Filippo Sensi, che ha mostrato una copia della Costituzione.

Poco prima, all’apertura della seduta, esponenti dell’opposizione avevano rivolto un appello alla presidenza della Camera chiedendo un intervento immediato per fermare quella che hanno definito l’apertura delle porte del Parlamento a “nazisti e fascisti”.

La situazione ha portato alla sospensione delle conferenze previste nella sala stampa per ordine pubblico, inclusa quella in programma alle 11.30 proprio sul tema della remigrazione. Ai presenti è stato comunicato che non c’erano le condizioni per procedere.

Sia i deputati dell’opposizione sia i promotori dell’incontro sono comunque rimasti all’interno della sala, mentre le attività con la stampa risultavano bloccate.