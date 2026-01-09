Meloni alla Camera, la battuta sulla domanda infinita: Rischiamo il linciaggio

Una domanda interminabile sul lavoro accende un momento ironico nella conferenza di Giorgia Meloni alla Camera, tra richiami all’ordine, brusii in sala e una replica altrettanto articolata della premier.

La conferenza stampa del 9 gennaio 2026 alla Camera dei deputati si è trasformata in un siparietto inatteso quando una domanda sul lavoro e sulla produttività ha iniziato ad allungarsi oltre ogni previsione.

Il quesito, ricco di riferimenti a dati, confronti internazionali e parametri economici, ha messo alla prova la pazienza della platea. Dai banchi si sono levati mormorii e segnali di insofferenza, mentre l’intervento continuava senza accorciarsi.

A intervenire è stato il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, che ha invitato il collega a stringere i tempi, ricordando con tono ironico il rischio di una “retrocessione” nelle future conferenze stampa della premier.

Quando la parola è finalmente passata a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio ha rotto la tensione con una battuta: “Io e lei rischiamo di farci linciare”, sottolineando come anche la risposta, a quel punto, non potesse che essere altrettanto lunga.

La replica della premier ha cercato di tenere insieme sintesi e completezza, con l’obiettivo di rispondere in modo ordinato ai diversi punti sollevati nella domanda.

Al termine dell’intervento, Meloni ha osservato di aver provato a essere il più possibile concisa, nonostante la complessità del tema.

Tra quesito e risposta, il tempo complessivo ha sfiorato i nove minuti, trasformando uno scambio istituzionale in uno dei momenti più commentati dell’incontro con la stampa.