Antonio Banderas contro Ice e Trump: Violenze ingiustificabili, i miei figli sono terrorizzati

Antonio Banderas denuncia le operazioni dell’Ice negli Stati Uniti e attacca Donald Trump. L’attore parla di violenze, racconta la paura dei figli e cita episodi gravi avvenuti a Minneapolis, chiedendo come possano essere giustificate certe azioni.

Antonio Banderas rompe il silenzio e critica duramente le operazioni dell’Ice negli Stati Uniti. L’attore spagnolo, intervenuto in radio, descrive come scioccanti le immagini circolate negli ultimi giorni sugli interventi della polizia anti-immigrazione, rafforzata durante l’amministrazione Trump.

Parla di scene che lo hanno colpito nel profondo: persone anziane trascinate fuori dalle case, anche in condizioni precarie, lasciate al freddo, bambini ammanettati e portati via. Racconti che, a suo dire, mostrano un livello di brutalità che non aveva mai visto prima.

L’attore usa parole pesanti anche per descrivere chi ha promosso questa linea: definisce gli agenti coinvolti una “banda di teppisti” e punta il dito contro l’ex presidente Donald Trump, ritenuto responsabile di aver creato e sostenuto questo tipo di interventi.

La questione lo tocca anche sul piano personale. Banderas è padre di Stella del Carmen, nata dalla relazione con Melanie Griffith, e spiega che i suoi figli vivono con timore quanto sta accadendo. La figlia gli avrebbe chiesto se, essendo nata in Spagna, possa rischiare di essere fermata.

Dice di aver avuto una reazione fisica guardando alcuni video trasmessi in televisione. In particolare cita il pestaggio di una ragazza a terra da parte degli agenti, immagini che definisce insopportabili e difficili da accettare.

Tra gli episodi ricordati c’è anche la morte dell’infermiere Alex Pretti a Minneapolis. Banderas si domanda quale necessità ci sia di sparare più colpi contro un uomo che, secondo quanto riferito, aveva in mano solo un cellulare.

Per l’attore resta un fatto che lo colpisce quanto le immagini: milioni di cittadini americani hanno scelto alle urne chi ha sostenuto queste politiche, un elemento che, a suo dire, rende il quadro ancora più duro da comprendere.