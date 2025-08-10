Antonio Banderas festeggia 65 anni: 'Se mi fermo, muoio

Antonio Banderas compie oggi 65 anni e non pensa minimamente alla pensione. «Altrimenti muoio» ha dichiarato in un’intervista al quotidiano spagnolo El País. «Quando avevo 20 anni, pensavo che a 65 anni si camminasse con un bastone. Una volta ci si ritirava dal lavoro a questa età, ora non più. Forse faccio cose che non dovrei», racconta l’attore spagnolo, celebre per ruoli in film come La maschera di Zorro, Philadelphia e Intervista col vampiro. Nel 2017 ha avuto un infarto, ma oggi rassicura: «I medici dicono che sto bene e che posso fare tutto ciò che voglio».

L’attore ha svelato di aver intrapreso da poco corsi di musica e di essersi regalato un pianoforte. «Credo di appartenere a quella gente che muore se si ferma. Faccio un lavoro che amo: è la fortuna della mia vita», sottolinea, parlando della passione che ancora lo spinge a intraprendere nuovi progetti.

Banderas, che ha iniziato a recitare nei primi anni ’80, continua anche a gestire il teatro aperto nel 2019 nella sua città natale, Málaga. Nell’ultima estate ha trascorso del tempo a Boston per girare il biopic dedicato al leggendario chef americano Anthony Bourdain, dal titolo Tony, prima di volare alle Isole Canarie per le riprese del thriller Above and Below.