Prete scomparso nel Cilento, il caso di Padre John e l'atto del tribunale ecclesiastico

Un sacerdote colombiano di 49 anni, noto nel Cilento, risulta irreperibile. Il tribunale ecclesiastico di Napoli cerca informazioni su di lui mentre emergono possibili questioni giudiziarie interne alla Chiesa.

Non si hanno notizie di John Fredy Gutierrez Sanchez, sacerdote colombiano di 49 anni conosciuto in diversi centri del Salernitano. La sua assenza ha creato apprensione tra i fedeli delle comunità in cui ha svolto il suo ministero negli ultimi anni.

Il parroco era diventato un volto noto a Stella Cilento, dove aveva attirato l’attenzione partecipando a una manifestazione pubblica a sostegno di una squadra di calcio locale di Seconda categoria. In quell’occasione aveva indossato la maglia numero 13, cifra legata nella tradizione napoletana a Sant’Antonio, santo a cui è molto devoto.

Successivamente il sacerdote aveva prestato servizio tra Piaggine e Valle dell’Angelo, conquistando la stima di molti parrocchiani. Nel 2019 i fedeli organizzarono anche una protesta quando si diffuse la notizia di un possibile trasferimento deciso dall’allora vescovo Ciro Miniero.

Ora la sua irreperibilità si intreccia con vicende di natura giudiziaria interna alla Chiesa. Il tribunale ecclesiastico di Napoli ha diffuso un avviso invitando chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Nei suoi confronti sarebbe stato emesso un atto paragonabile a un avviso di garanzia previsto dall’ordinamento penale.

Il provvedimento potrebbe essere collegato a un procedimento penale amministrativo avviato dal vescovo della diocesi cilentana, Vincenzo Calvosa. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle contestazioni né sulla posizione attuale del sacerdote.