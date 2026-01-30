Fallout 76 Free Play Week e nuovo trailer

Per celebrare il finale della seconda stagione di Fallout su Amazon Prime, Fallout 76 è disponibile gratuitamente dal 28 gennaio al 5 febbraio, con termine il 4 febbraio su PlayStation. Potrete quindi continuare a esplorare le Wasteland e a vivere le vostre avventure in maniera interattiva!

Che cosa è incluso: • Accesso completo a Fallout 76 e a tutti gli aggiornamenti dei contenuti fino al 5 febbraio o al 4 febbraio su PlayStation• Accesso sulla piattaforma che preferisci tramite Steam, Xbox Store o PlayStation Store• Esplora gli Appalachi, costruisci il C.A.M.P. dei tuoi sogni e fai squadra con gli amici• Mantieni i tuoi progressi se decidi di continuare dopo l'evento Link: https://fallout. bethesda.net/en/freeplay Inoltre abbiamo appena pubblicato un trailer dedicato a Fallout, con la partecipazione dello streamer Shroud.

