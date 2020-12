Fallout 76: Alba d?acciaio trailer

trailer anteprima ?Acciaio spezzato?

Alba d?acciaio ? il primo capitolo della missione della Confraternita d?Acciaio, gratis per i giocatori di Fallout 76. Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California per fondare un capitolo in Appalachia. Collabora con le altre fazioni o intralciale per importi. Visita insediamenti popolati da nuovi PNG e accedi a potenti armi e armature della Confraternita. Con chi ti schiererai mentre aiuti i membri della Confraternita e le fazioni dell?Appalachia?

Disponibile ora!

L?aggiornamento Alba d?acciaio include:

? Nuova serie di missioni -Scegli in che modo aiutare i PNG della Confraternita d?Acciaio nel primo capitolo di questa storia inedita.

? Nuovi luoghi ed equipaggiamento -Sblocca armi e armature uniche con Alba d?acciaio esplorando nuovi luoghi popolati dai neo-arrivati membri della Confraternita e dalle altre fazioni.

? Tavoliere stagione 3 -Aiuta l?agente operativo K.D. Inkwell nella sua missione per la Gilda delle Antichit? e sali di grado per sbloccare nuove ricompense. Disponibili alleati C.A.M.P., cestini per il pranzo e tanto altro ancora. Al via il 15 dicembre.

? Rifugi del C.A.M.P. -Costruisci e decora in nuovi spazi sotterranei istanziati, autonomi rispetto al tuo C.A.M.P. principale. Completa nuove missioni e ottieni il tuo primo rifugio gratuitamente a partire dal 1 dicembre.

? Alleati minori -Salendo di grado durante la stagione 3, recluta due nuovi alleati pronti a offrirti bonus solamente dal tuo C.A.M.P.