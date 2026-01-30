Ludmilla Radchenko mostra le chat con Corona e difende Gerry Scotti: oggi è un'artista tra Milano e Dubai

Ludmilla Radchenko rompe il silenzio dopo le frasi di Fabrizio Corona su Passaparola: pubblica le chat private, respinge le accuse e difende Gerry Scotti. L’ex Letterina oggi vive tra arte, design e nuovi progetti internazionali.

Ludmilla Radchenko sceglie i social per rispondere alle parole di Fabrizio Corona emerse durante il programma “Falsissimo”. L’ex Letterina di Passaparola non accetta di essere tirata in mezzo al gossip e pubblica gli screenshot delle conversazioni private con l’ex fotografo dei vip.

Nelle chat si vede Corona che prova a fissare un incontro. Radchenko taglia corto con ironia e chiarisce subito che non si parlerà di arte. L’artista contesta il fatto di essere stata inserita nel gruppo delle ex Letterine finite al centro di racconti e allusioni che, sostiene, non la riguardano.

Leggi anche Gerry Scotti smentisce Corona sulle Letterine di Passaparola

Corona replica con toni accesi, scrivendo in maiuscolo e ridimensionando la questione. Radchenko ribatte spiegando che, solo per il suo passato televisivo, il suo nome finisce nello stesso contenitore mediatico, mentre oggi è concentrata su mostre e impegni professionali di altro livello.

Il botta e risposta prosegue quando Corona le propone un’intervista, aggiungendo che le nuove generazioni non la conoscerebbero più e parlando di una possibile occasione di rilancio. Radchenko commenta lo screenshot con incredulità, lasciando intendere di non avere alcun interesse a rientrare in certe dinamiche.

Lontana dalla tv, Radchenko lavora da anni come artista nel filone del Pop Realism. Ha uno studio a Milano e le sue opere circolano in diversi Paesi. Di recente ha aperto una nuova fase professionale a Dubai, dove ha avviato un altro studio e sviluppa progetti che uniscono arte, design e moda con il brand Siberian Soup FullArt.

Nelle stesse storie Instagram, Radchenko prende posizione anche su Gerry Scotti. Dopo le insinuazioni rivolte al conduttore, lo definisce un uomo d’onore e dice di essere orgogliosa di aver lavorato con lui agli inizi della sua carriera televisiva.