Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko annunciano la separazione con un brindisi e un messaggio condiviso

È arrivata con un brindisi sui social la conferma ufficiale della fine della storia d’amore tra Matteo Viviani, inviato de Le Iene, e Ludmilla Radchenko, artista ed ex modella. Dopo mesi di silenzio, i due hanno scelto di condividere la notizia del divorzio con una foto su Instagram e parole cariche di rispetto e affetto.

“Sono oramai 4 mesi che abbiamo deciso di dividerci... ed eccoci qua, con tanto di sangria”, si legge nella didascalia dello scatto che li ritrae sorridenti, seduti uno accanto all’altra. Una separazione arrivata mesi fa, ma resa pubblica solo ora, con toni pacati e riflessivi.

Viviani e Radchenko hanno raccontato di aver affrontato il difficile percorso della separazione cercando di mantenere un legame sano, incentrato soprattutto sul benessere dei loro figli. “Separare le nostre vite mantenendo al contempo un profondo legame sembrava quasi un’utopia. Un ideale bello da raccontare ma impossibile da realizzare”, hanno scritto nel post condiviso.

Durante la serata che ha accompagnato il post, la coppia ha parlato dei propri figli, dei loro bisogni e progetti, sottolineando come, anche nella fine, possa esserci spazio per dialogo e armonia. “Questa serata, a suo modo romantica... dimostra che una separazione, se affrontata con intelligenza, può trasformarsi in un’evoluzione positiva per tutti”, hanno aggiunto.

La decisione di separarsi risale a circa quattro mesi fa, ma solo ora è stata resa pubblica con un messaggio che racconta una scelta consapevole, maturata nel tempo. “Dopo qualche doveroso nuvolone, oggi, finalmente, le nostre anime sono leggere e felici”, hanno concluso.