Veronica Maya racconta il dramma in Brasile: aborto spontaneo e intervento d'urgenza

Veronica Maya racconta in tv il dramma vissuto in Brasile: un aborto spontaneo, un’emorragia e un intervento d’urgenza in un villaggio isolato. Decisivo l’aiuto del marito medico, presente durante l’operazione.

Un viaggio che doveva essere una vacanza romantica si è trasformato in un incubo. Ospite in televisione, Veronica Maya ha ricordato il momento in cui ha rischiato la vita durante un soggiorno in Brasile insieme al marito Marco Moraci.

Era l’inizio della loro storia e lei aveva scoperto da poco di essere incinta. In un piccolo villaggio, lontano dalle grandi città, è arrivata all’improvviso una forte emorragia. Le strutture sanitarie erano essenziali e il centro medico più attrezzato distava circa 300 chilometri.

Nel presidio locale era disponibile solo un ecografo. La situazione è precipitata e si è reso necessario un intervento immediato. In sala, accanto al ginecologo brasiliano, è entrato anche il marito, medico, che ha collaborato durante l’operazione in condizioni difficili.

Durante la procedura è mancata persino la corrente elettrica. Nonostante l’emergenza e le attrezzature limitate, l’intervento è riuscito e l’emorragia è stata fermata. La mattina dopo le condizioni della conduttrice erano già in miglioramento.

Rientrati in Italia, gli accertamenti hanno chiarito che l’embrione non si era formato. Dopo ulteriori controlli, la situazione clinica è tornata stabile e, poco tempo più tardi, la coppia ha accolto il primo figlio.

Nel corso dell’intervista si è parlato anche del loro legame. Moraci ha detto di aver sposato tre volte la stessa donna e di rifarlo senza esitazioni. Oggi la coppia ha tre figli e racconta di aver valutato anche un quarto, senza però trovare il momento giusto per entrambi.