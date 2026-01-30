Australian Open 2026, semifinale: Alcaraz resiste a Zverev e conquista il set decisivo

Carlos Alcaraz soffre ma reagisce nella semifinale degli Australian Open 2026 contro Alexander Zverev. Il numero uno del mondo vince un primo set tirato, affronta il tie break nel secondo e trova la svolta grazie al lavoro mentale.

Semifinale complicata per Carlos Alcaraz agli Australian Open 2026. Venerdì 30 gennaio, lo spagnolo numero uno del ranking affronta Alexander Zverev per un posto nella sua prima finale a Melbourne. L’avvio è equilibrato, con scambi lunghi e pochi errori: Alcaraz riesce a spuntarla 6-4 nel primo set, ma il tedesco alza il livello e porta il secondo parziale fino al tie break.

Nel game decisivo nessuno dei due concede il servizio. Sul punteggio in bilico, Alcaraz si gira verso il suo angolo in cerca di supporto. Dalla panchina non arrivano indicazioni tattiche, ma un richiamo alla battaglia mentale. Samuel Lopez insiste sull’aspetto psicologico. Lo spagnolo rientra concentrato, tiene la battuta e trova il mini break subito dopo, quanto basta per chiudere il tie break e vincere il set.

