Nato mobilita truppe e navi in Germania per le maxi esercitazioni militari del 2026

Oltre 40mila militari e una dozzina di navi coinvolti nelle grandi manovre Nato in Germania. L’esercitazione testa la rapidità di schieramento delle forze in Europa, con mezzi pesanti, aerei e convogli terrestri. Assenti gli Stati Uniti.

Oltre una dozzina di unità navali sono in movimento verso la Germania per una vasta esercitazione militare guidata dalla NATO. Le manovre rientrano nel programma “Steadfast Dart 26”, considerato uno dei più imponenti test operativi dell’Alleanza previsti per il 2026.

L’obiettivo è verificare la capacità di trasferire rapidamente uomini e mezzi all’interno dell’Europa, simulando uno scenario di crisi. Al centro delle operazioni c’è la Allied Reaction Force, reparto ad alta prontezza che può contare su circa 40mila militari.

Undici Paesi partecipano alle attività, che proseguiranno fino a marzo. Dall’inizio delle operazioni stanno affluendo sul territorio tedesco circa 10mila soldati. Tra le nazioni coinvolte figurano Italia, Grecia, Spagna, Francia, Turchia, Belgio, Gran Bretagna, Bulgaria, Lituania, Repubblica Ceca e la stessa Germania. Gli Stati Uniti non prendono parte all’esercitazione.

Una parte delle forze navali salperà dal porto militare di Rota, nel sud della Spagna. Nei prossimi giorni quattro navi turche e due spagnole raggiungeranno Kiel, con arrivo previsto a metà febbraio. A queste si uniranno altre unità provenienti da diversi Paesi europei, tra cui Francia e Germania.

Il dispositivo messo in campo comprende anche un massiccio spostamento di mezzi terrestri e personale. Convogli militari partono dall’Italia e dalla Repubblica Ceca, mentre reparti vengono trasferiti per via aerea da Grecia e Turchia. In totale sono previsti oltre 1.500 veicoli militari, compresi carri armati e sistemi lanciarazzi, insieme a più di venti aerei e jet da combattimento.