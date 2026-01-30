Maltempo nel weekend: ciclone su Sud e Isole, poi breve tregua

Un nuovo vortice raggiunge l’Italia nel fine settimana: piogge forti e vento colpiranno soprattutto il Sud, mentre al Centro-Nord resisterà una fase più stabile. Domenica miglioramento rapido, ma durerà poco.

Il tempo resta instabile anche nell’ultimo fine settimana di gennaio. Un ciclone si prepara a interessare l’Italia con effetti più marcati sulle regioni meridionali, dove sono attese le condizioni peggiori tra sabato e le prime ore di domenica.

Dalle prime ore di sabato 31 gennaio un’area di bassa pressione prenderà forma tra Sardegna e Sicilia. Da qui partirà una fase di maltempo con rovesci intensi e raffiche sostenute, inizialmente sulle due isole maggiori e poi in estensione verso Calabria, Campania, Basilicata e Puglia.

Scenario diverso al Centro-Nord. Qui la pressione tornerà temporaneamente a salire, garantendo una parentesi più stabile. Le ultime piogge insisteranno soprattutto sul basso Tirreno e sulla Sicilia nelle ore notturne e al primo mattino, prima di un graduale miglioramento.

Nel corso di domenica 1 febbraio il sistema perturbato si allontanerà rapidamente verso i Balcani. Su gran parte del Paese si apriranno spazi di sole e condizioni più asciutte, anche se l’aria resterà fredda al Centro-Sud per l’arrivo di venti settentrionali.

La pausa sarà breve. Con l’inizio di febbraio nuove irruzioni di aria fredda dal Nord Europa sono pronte a raggiungere l’Italia, portando neve a quote basse al Nord-Ovest e piogge diffuse su molte altre regioni.