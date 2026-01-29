Lady Gaga attacca l'Ice dal palco di Tokyo e ricorda Alex Pretti

Lady Gaga critica pubblicamente l’Ice durante un concerto a Tokyo e parla di famiglie colpite, paura nelle comunità e della morte dell’infermiere Alex Pretti. L’artista dedica una canzone a chi vive dolore e solitudine.

Durante una tappa del tour Mayhem Ball a Tokyo, Lady Gaga ha interrotto lo spettacolo per parlare della situazione negli Stati Uniti e delle operazioni dell’Ice. Dal palco ha raccontato il proprio turbamento per famiglie, bambini e cittadini che, a suo dire, vengono presi di mira con durezza, descrivendo vite sconvolte e un clima di paura diffuso.

La cantante ha poi citato il Minnesota e l’uccisione dell’infermiere Alex Pretti, morto in un intervento che ha coinvolto agenti dell’Ice a Minneapolis. Ha parlato di comunità che perdono il senso di sicurezza e appartenenza, con persone che cercano risposte mentre cresce l’insicurezza.

Nel suo intervento ha richiamato l’idea di un Paese più sicuro e responsabile, dicendo che chi si comporta in modo corretto non dovrebbe rischiare la vita per ottenere rispetto e tutela. Ha espresso la speranza che i leader politici ascoltino le richieste di un cambio di rotta e di maggiore attenzione verso chi soffre.

Subito dopo, Gaga ha dedicato il brano “Come to Mama”, tratto dall’album “Joanne”, a chi sta attraversando momenti difficili, a chi si sente solo o ha perso una persona cara. Ha spiegato che, nei periodi più duri, trova sostegno nella propria comunità, negli amici e nella famiglia.

Negli stessi giorni anche altre figure note del mondo dello spettacolo hanno espresso critiche verso l’Ice, tra cui Mark Ruffalo, Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, Olivia Wilde, Bella Hadid e Natalie Portman, intervenuti pubblicamente sul tema.