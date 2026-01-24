Minneapolis, chi era Alex Pretti: l'infermiere di 37 anni ucciso dall'Ice

Un infermiere di Minneapolis, senza precedenti penali e con una carriera sanitaria avviata, è stato ucciso durante un intervento dell’Ice. La sua storia personale e professionale emerge mentre circolano video dei momenti precedenti alla sparatoria.