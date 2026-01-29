Alexander Adarich, ex banchiere ucraino morto a Milano: segni sui polsi, si indaga per omicidio

Mistero a Milano sulla morte di Alexander Adarich, ex banchiere ucraino caduto da un palazzo in centro. Sui polsi rilevati segni compatibili con una costrizione. La procura indaga per omicidio, attesa l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

La caduta dal quarto piano non convince gli investigatori. Sul corpo di Alexander Adarich, 54 anni, sono stati rilevati segni ai polsi compatibili con una possibile costrizione. L’uomo è precipitato venerdì pomeriggio da un edificio di via Nerino, in pieno centro a Milano.

Gli accertamenti medico-legali saranno decisivi. L’autopsia, prevista la prossima settimana ma con data ancora da stabilire, dovrà chiarire se l’ex banchiere fosse già morto al momento del volo da un’altezza di circa quindici metri oppure se il decesso sia avvenuto in seguito all’impatto.

La pista dell’omicidio è considerata concreta dal pubblico ministero Rosario Ferracane, che coordina le indagini affidate alla squadra mobile della Questura di Milano. Gli investigatori stanno ricostruendo le ultime ore dell’uomo e i suoi spostamenti in città.

Adarich era arrivato a Milano proprio venerdì, con un volo proveniente dalla Spagna, dove vive insieme alla seconda moglie. La donna è già stata ascoltata e ha riferito che il marito le aveva comunicato la partenza per l’Italia, senza però fornire dettagli sugli impegni previsti.

Resta da capire quale fosse il motivo del viaggio e con chi dovesse incontrarsi. Le telecamere di sorveglianza della zona lo hanno ripreso mentre nel pomeriggio entrava nel palazzo di via Nerino, lo stesso da cui poco dopo è stato trovato senza vita.