Milano - Cisliano, uomo di 28 anni trovato morto in strada: si indaga per omicidio

Un uomo di 28 anni, di origine marocchina, è stato trovato morto ieri sera a Cisliano, in provincia di Milano. Un passante ha notato il corpo riverso sul ciglio di via Regina Elena, vicino all'incrocio con una strada provinciale, e ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Bareggio e Magenta, insieme ai soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso.

Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio, poiché una prima ispezione del medico legale ha rilevato una lesione all'addome inferiore, suggerendo un'azione violenta. Sarà l'autopsia a fornire ulteriori dettagli per chiarire le cause della morte.

Recentemente, il 28 dicembre 2024, il corpo di un uomo è stato trovato in una zona boschiva al confine tra Pogliano Milanese e Vanzago, con una ferita alla testa. Inoltre, il 1° gennaio 2025, un uomo di 42 anni è stato accoltellato al petto a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, durante una lite scoppiata in una festa privata.

Le forze dell'ordine stanno intensificando le indagini per comprendere le dinamiche di questi episodi e individuare eventuali collegamenti tra i casi.

