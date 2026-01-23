ANNUNCIATA LA CLOSED BETA 2 DI SPELLCASTERS CHRONICLES

QUANTIC DREAM ANNUNCIA LA CLOSED BETA 2 DI SPELLCASTERS CHRONICLES E RIVELA L’INIZIO DELLA FASE DI EARLY ACCESS DEL GIOCO

Ozdam Devam, il Cronista di Ashkenon, si presenta in un nuovo video teaser.

I Founder’s Pack sono ora disponibili su Steam e offrono oggetti cosmetici esclusivi e l’accesso alla seconda Closed Beta, in partenza il 29 gennaio 2026.

Quantic Dream annuncia oggi la seconda Closed Beta di Spellcasters Chronicles , che si terrà dal 29 gennaio alle 15:00 UTC al 2 febbraio alle 09:00 UTC , e il lancio dell’ Early Access previsto per il 26 febbraio 2026 . Questo annuncio segna l’inizio della prossima fase di sviluppo del gioco, costruita sui primi feedback della community raccolti durante il test pubblico inaugurale di dicembre 2025.

Per celebrare l’inizio di questa nuova fase, Quantic Dream ha svelato un nuovo personaggio non giocabile: Ozdam Devam , noto come il Cronista di Ashkenon . Storico appassionato dell’Ardito e profondo conoscitore dei meccanismi della Fonte, Ozdam osserva dall’alto gli infiniti conflitti di Ashkenon, registrando l’ascesa e la caduta degli imperi. In qualità di misterioso narratore interno al mondo di gioco, Ozdam Devam funge da intermediario tra la community di Spellcasters e il mondo dei mortali, guidando tutti coloro che sono destinati a cambiare il futuro di Ashkenon.

La Closed Beta 2 introdurrà numerosi nuovi contenuti e miglioramenti tecnici. Tra le novità, i giocatori potranno sperimentare:

La Costa Nordica – Una nuova arena a 5 corsie, con ampie linee di visuale, condizioni ambientali ostili e una configurazione unica delle corsie.

Introduzione al gioco e Tutorial – Una nuova introduzione e un tutorial giocabile per aiutare i nuovi giocatori ad apprendere le basi.

Chat di squadra testuale in-game – Per comunicare direttamente durante le partite.

Sistema di segnalazione dei giocatori – Per contrastare comportamenti tossici o inappropriati.

Personalizzazione di Spellcaster e Lifestone – Per testare le opzioni di personalizzazione disponibili.

Versione iniziale del sistema di ranking.

Sei nuovi incantesimi – Pioggia di Fuoco, Granata Velenosa, Infusione di Ghiaccio, Infusione di Fuoco, Sacrificio e Resurrezione.

Cinque nuove evocazioni – Behemoth di Pietra, Lich, Fata, Carro a Vapore e Cacciatore Lupo.

Tre nuovi edifici – Nido di Arpie, Bastione e Balista.

Inoltre, saranno disponibili nuovi oggetti da battaglia e numerosi aggiornamenti di bilanciamento che interesseranno Spellcaster, evocazioni, incantesimi e le regole fondamentali del gioco. Tutti i dettagli sono disponibili nelle note ufficiali della patch su Discord e Steam.

OTTIMIZZAZIONE E AGGIORNAMENTI ALLE PRESTAZIONI – CLOSED BETA 2

Questa seconda beta introdurrà anche una serie di ottimizzazioni mirate a migliorare prestazioni, utilizzo della memoria e stabilità generale del gameplay, garantendo un’esperienza più fluida su una gamma più ampia di configurazioni hardware. Di conseguenza, i requisiti di sistema sono stati aggiornati.

Requisiti minimi di sistema

CPU : Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 2600 o equivalente (6 core / 12 thread)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070 o Radeon RX 5700 o equivalente con almeno 8 GB di VRAM

RAM : 16 GB

Archiviazione : SSD NVMe

Sistema operativo : Windows 11

Requisiti consigliati

CPU : Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 2700 o equivalente (8 core / 16 thread)

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3070 o Radeon RX 9060 XT o equivalente con almeno 10 GB di VRAM

RAM : 16 GB

Archiviazione : SSD NVMe

Sistema operativo : Windows 11

Per supportare una base di giocatori globale in crescita, la Closed Beta 2 espanderà inoltre la disponibilità dei server. Oltre a Europa e Nord America, verranno introdotti nuovi server regionali in Asia , migliorando matchmaking, stabilità della connessione e latenza.

Con questo aggiornamento, Quantic Dream introduce una serie di Founder’s Pack esclusivi su Steam , che offrono bundle cosmetici opzionali per i giocatori che desiderano personalizzare i propri Spellcaster fin dall’inizio e ottenere accesso garantito alla Closed Beta 2.

Tutti i pacchetti includono una chiave per la Closed Beta , titoli, banner e skin esclusive che verranno sbloccate permanentemente all’avvio dell’Early Access il 26 febbraio 2026 e saranno temporaneamente disponibili durante la Closed Beta 2.

Pacchetto Esploratore – € 8,99

1 chiave Closed Beta 2

Skin Founder esclusive per la Swamp Witch

Skin Founder esclusive per il catalizzatore della Swamp Witch

Titolo: “Esploratore di Ashkenon”

Fondatore di Banner: "Strega"

Banner bordo: “Esplora”

Pacchetto Fondatore – € 19,99

1 chiave Closed Beta 2

2.400 Elder Gold utilizzabili dall’Early Access

Skin Founder esclusive per Swamp Witch e Iron Sorcerer

Skin Founder esclusive per i relativi catalizzatori

Titoli: “Esploratore di Ashkenon” , “Fondatore di Ashkenon”

Fondatore di Banner: "Strega" , "Stregone"

Stendardo Bordi: “Esploratore” , “Fondatore”

Pacchetto Pioneer – € 39,99

1 chiave Closed Beta 2

4.820 Oro Anziano

Skin Founder esclusive per Swamp Witch, Iron Sorcerer, Mystic Scribe e Fire Elementalist

Skin Founder esclusive per i relativi catalizzatori

Titoli: “Pioniere di Ashkenon” , “Esploratore di Ashkenon” , “Fondatore di Ashkenon”

Banner Founder dedicati

Banner Bordi: “Esploratore” , “Fondatore” , “Pioniere”

Pacchetto Architetto – € 69,99