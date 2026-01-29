The Disney Afternoon Collection su Nintendo Switch 2 il 26 febbraio

THE DISNEY AFTERNOON COLLECTION: L’EDIZIONE AGGIORNATA È IN ARRIVO IN ESCLUSIVA SU NINTENDO SWITCH E SWITCH 2 IL 26 FEBBRAIO

Atari e Digital Eclipse riuniscono per la prima volta in oltre 30 anni otto classici a tema Disney per NES e SNES su console Nintendo

Leggi anche Assassin’s Creed: The Ezio Collection disponibile per Nintendo Switch

I fan possono prenotare le edizioni digitali e fisiche su Atari.com

Preparatevi a fare un tuffo negli anni 90 con i vostri personaggi Disney preferiti! Atari e Digital Eclipse hanno annunciato oggi che The Disney Afternoon Collection sarà disponibile su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 il 26 febbraio. La collezione aggiornata, esclusiva per Switch e Switch 2, aggiunge due nuovi titoli, portando a otto il totale dei giochi classici a tema Disney disponibili per console Nintendo, per la prima volta dal lancio originale su NES e SNES negli anni 80 e 90.

The Disney Afternoon Collection per Switch e Switch 2 introduce due classici SNES – Bonkers e Goof Troop – che tornano per la prima volta dai loro debutti, insieme ai grandi classici senza tempo come DuckTales, Chip ‘n Dale Rescue Rangers e molti altri ancora.

I giocatori potranno rivivere la magia dei cartoni Disney Afternoon con una serie di aggiornamenti moderni, tra cui la possibilità di riavvolgere per correggere gli errori e salvare i progressi in qualsiasi momento. La collezione include anche una Galleria, un museo virtuale curato dagli storici di Digital Eclipse, con materiali dietro le quinte, contenuti d’archivio dalla Disney Vault e un Music Player dove i fan possono ascoltare le colonne sonore originali di tutti e otto i giochi. I sei giochi NES includono modalità Time Attack e Boss Rush con classifiche online.

La lineup completa comprende:

Goof Troop (SNES) : Unisciti a Pippo e Max in uno dei primi titoli di Shinji Mikami, risolvendo puzzle insieme per salvare gli amici da un’isola pirata.

: Unisciti a Pippo e Max in uno dei primi titoli di Shinji Mikami, risolvendo puzzle insieme per salvare gli amici da un’isola pirata. Bonkers (SNES) : Esplora sei folli livelli di Platform a Toontown pieni di Easter egg per i fan Disney.

: Esplora sei folli livelli di Platform a Toontown pieni di Easter egg per i fan Disney. DuckTales & DuckTales 2 (NES) : Uno dei più grandi successi di Capcom: gioca nei panni di Zio Paperone con il bastone che funge anche da arma e da pogo stick. Esplora livelli multi-percorso pieni di segreti, sorprese e una colonna sonora memorabile. Il seguito è altrettanto divertente!

: Uno dei più grandi successi di Capcom: gioca nei panni di Zio Paperone con il bastone che funge anche da arma e da pogo stick. Esplora livelli multi-percorso pieni di segreti, sorprese e una colonna sonora memorabile. Il seguito è altrettanto divertente! Chip ‘n Dale Rescue Rangers & Chip ‘n Dale Rescue Rangers 2 (NES) : In questo primo platform cooperativo a 8 bit con i detective scoiattoli più amati, i giocatori collaborano per superare i livelli, raccogliendo ghiande, scatole e altri oggetti da lanciare contro i nemici.

: In questo primo platform cooperativo a 8 bit con i detective scoiattoli più amati, i giocatori collaborano per superare i livelli, raccogliendo ghiande, scatole e altri oggetti da lanciare contro i nemici. TaleSpin (NES) : Vola nei cieli nei panni di Baloo sul suo aereo, il Seaduck, in questo side-scrolling shooter. Usa riflessi pronti e abilità di pilotaggio per schivare nemici e boss.

: Vola nei cieli nei panni di Baloo sul suo aereo, il Seaduck, in questo side-scrolling shooter. Usa riflessi pronti e abilità di pilotaggio per schivare nemici e boss. Darkwing Duck (NES): Combatti il crimine nei panni del terrore alato Darkwing Duck e affronta una varietà di nemici con la tua pistola a gas.

I fan di Disney Afternoon Collection, sia nuovi che di vecchia data, possono prenotare da oggi le edizioni digitali e fisiche tramite Atari.com e altri grandi rivenditori. Il gioco sarà disponibile in digitale dal 26 febbraio; le edizioni fisiche per Switch e Switch 2 – che includeranno cartuccia, adesivi, cartoline, tappi da collezione e copertina reversibile – arriveranno a maggio.