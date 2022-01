Assassin's Creed: The Ezio Collection arriva per Nintendo Switch

Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed: The Ezio Collection sarà disponibile per Nintendo Switch il 17 febbraio. Assassin’s Creed®: The Ezio Collection comprende Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations e i due cortometraggi Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers. Avrai l’opportunità di vestire i panni di Ezio Auditore da Firenze, il più iconico Maestro Assassino del franchise. Assassin’s Creed®: The Ezio Collection invita a scoprire o riscoprire due importanti capitoli della serie, completamente giocabili offline e in giro con Nintendo Switch.

Questa raccolta esclusiva sfrutta al meglio le possibilità di Nintendo Switch, comprese funzionalità aggiornate quali Modalità Portatile, Rumble HD, Interfaccia Touchscreen e HUD ottimizzato.

Assassin’s Creed: The Ezio Collection comprende:

Assassin’s Creed II. In questo capitolo impersoni Ezio, un nuovo Assassino che perpetra l’eredità dei suoi antenati durante l’Italia rinascimentale tra Firenze e Venezia. Vivi in un ambiente ricco di potere, vendetta e cospirazioni mentre l’arte si perfeziona, usando armi e strumenti disegnati dal leggendario Leonardo da Vinci. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

Assassin’s Creed Brotherhood. Ezio prosegue la sua lotta contro l’Ordine dei Templari: percorri in lungo e in largo la città di Roma, centro di potere, avidità e corruzione. Avrai bisogno di forza e attitudine al comando, per dirigere la Fratellanza che si riunirà al tuo fianco. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

Assassin’s Creed Revelations. Ezio deve lasciare la sua vita alle spalle in cerca di risposte. Cammina seguendo le orme del tuo mentore, il leggendario, Altaïr, in un viaggio di scoperta e rivelazione. Questo percorso pericoloso ti porterà a Costantinopoli, il cuore dell’Impero Ottomano, dove un crescente esercito di Templari minaccia di destabilizzare la regione. Sono disponibili tutti i DLC per la campagna in solitaria.

Extra Bonus: due film su Ezio. In aggiunta al gioco, la raccolta comprende due cortometraggi che approfondiscono la storia di Ezio: Assassin’s Creed Lineage e Assassin’s Creed Embers.

Da oggi, Assassin’s Creed: The Ezio Collection per Nintendo Switch può essere preordinato al costo di 49,99€

