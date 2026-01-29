realme presenta P4 Power 5G: il pioniere della tecnologia delle batterie ultra-resistenti con la prima batteria da 10001 mAh al mondo

Leggi anche Motorola moto g86 power 5G, g86 5G e g56 5G

realme presenta oggi P4 Power 5G, con cui offre al mercato un importante progresso tecnologico, che spinge l'innovazione delle batterie per smartphone verso una nuova frontiera guidando il settore nell'era dei 10.000 mAh: dotato della prima batteria al mondo da 10.001 mAh, il P4 Power 5G diventa un nuovo punto di riferimento per l'autonomia estrema, combinando prestazioni da flagship con l'audace Visible Power Design. Questo prodotto è cruciale per l'ambiziosa evoluzione della serie P, offrendo ai giovani utenti una longevità energetica senza precedenti, prestazioni fluide e un look distintivo.

Pioniere della tecnologia delle batterie: batteria da 10.001 mAh che ridefinisce la durata

realme guida ora il settore nell'era dei 10.000 mAh con il P4 Power 5G, segnando il suo ambizioso salto nella tecnologia energetica. Il dispositivo introduce la prima batteria da 10.001 mAh del settore, quasi il doppio della capacità rispetto alla media degli altri smartphone e sufficientemente potente da ridefinire l'autonomia quotidiana. Grazie alla tecnologia di anodo al carbonio di silicio di nuova generazione e al design avanzato di protezione C Pack e F Pack, il P4 Power 5G offre prestazioni eccezionali a lunga durata, pur mantenendo un corpo sottile di 9,08 mm e 219 g, che raggiunge un raro equilibrio tra estrema capacità della batteria ed ergonomia confortevole.

Oltre alla capacità, il P4 Power 5G è progettato con un'elevata protezione di sicurezza. Con la sua batteria, il P4 Power funziona in modo affidabile da -30 °C a 56 °C. La batteria ha superato i test di compressione, sovraccarico e caduta, ottenendo la certificazione TÜV Five Star Battery Safety come primo smartphone nella classe da 10.000 mAh a ottenerla. Grazie alla chimica del silicio-carbonio di nuova generazione e alla gestione intelligente della carica, la batteria supporta fino a 1650 cicli e mantiene elevati livelli di salute per oltre l'80% dopo otto anni, stabilendo un nuovo standard per l'affidabilità delle batterie a lungo termine.

Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 80 W, raggiungendo il 50% in soli 36 minuti, e introduce la ricarica inversa da 27 W più veloce al mondo per alimentare facilmente accessori e altri dispositivi. Insieme, queste innovazioni fanno sì che P4 Power 5G stabilisca un nuovo standard per ciò che una batteria per smartphone può raggiungere, offrendo ai giovani utenti un'alimentazione affidabile e senza preoccupazioni che dura per anni.

Pioniere delle prestazioni: Smooth Unlock da flagship

realme P4 Power 5G offre prestazioni elevate ed efficienti grazie al chipset Dimensity 7400 Ultra 5G, che consente un riconoscimento delle immagini più rapido, un'elaborazione HDR migliorata e una registrazione 4K affidabile per un gaming fluido e un multitasking senza intoppi.

L'esperienza è ulteriormente migliorata dal display AMOLED HyperGlow 4D Curve?, con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Con una luminosità massima di 6500 nit e 1,07 miliardi di colori, il display rimane vivido, fluido e chiaramente visibile anche in condizioni di luce intensa. Che si tratti di gaming, streaming o navigazione quotidiana, realme P4 Power 5G offre un'esperienza visiva costantemente fluida e immersiva.

Visible Power Design: dove la tecnologia incontra la trasparenza

Basandosi sull'innovazione della serie P, pensata per i giovani, realme P4 Power introduce un design "Visible Power" che trasforma l'ingegneria interna in un elemento estetico. Il pannello posteriore è diviso in due zone: una sezione inferiore opaca che ospita la grande batteria da 10.001 mAh e un'area superiore trasparente che rivela i circuiti interni.

Disponibile nei colori Flash Orange e Power Silver, il design comunica trasparenza e potenza a livello globale, riflettendo l'obiettivo di realme di rendere la tecnologia avanzata visibile e riconoscibile.

Per elevare questa filosofia di design oltre l'estetica e offrire un'esperienza completa di livello flagship, il dispositivo è dotato di certificazioni IP69, IP68 e IP66, protezione ArmorShell, vetro Corning Gorilla Glass, audio UltraBoom ad alto volume al 400% e realme UI 7.0. Insieme, questi elementi conferiscono resistenza, raffinatezza e prestazioni visive ultra-fluide a un dispositivo creato da e per la nuova generazione.

Dispositivo della serie P più potente di sempre, il P4 Power 5G rappresenta un significativo passo avanti nell'innovazione della batteria, nelle prestazioni e nel design, rafforzando l'impegno della serie P nel fornire prestazioni elevate e un valore eccezionale per i giovani utenti.