Realme presenta C83 5G, Narzo Power e Note 80 con batterie fino a 10.001 mAh

Realme lancia C83 5G, Narzo Power e Note 80 per ampliare la gamma economica puntando su batterie molto capienti. I nuovi smartphone arrivano nei mercati internazionali con schermi ampi, supporto 5G e prezzi accessibili.

Realme amplia il catalogo degli smartphone economici con tre nuovi modelli destinati ai mercati internazionali. I dispositivi, chiamati Realme C83 5G, Realme Narzo Power e Realme Note 80, puntano su autonomia elevata, schermi di grandi dimensioni e prezzi contenuti.

La nuova linea è pensata per chi vuole spendere poco senza rinunciare a caratteristiche moderne. Tra gli elementi comuni spiccano il supporto alle reti 5G, display con frequenze di aggiornamento elevate e batterie molto capienti che, nel modello più potente, superano i 10.000 mAh.

Realme C83 5G è uno dei modelli più completi della serie. Lo smartphone integra un display IPS da 6,8 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate fino a 144 Hz, accompagnato da una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz.

All’interno lavora il processore MediaTek Dimensity 6300 affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 13 megapixel e una anteriore da 5 megapixel.

La batteria da 7000 mAh è uno degli elementi chiave del dispositivo. Il telefono supporta la connettività 5G, utilizza Android 16 con interfaccia Realme UI 7.0 e possiede certificazione di resistenza di livello militare. Il debutto è avvenuto in India con un prezzo iniziale intorno ai 145 dollari.

Il modello più orientato all’autonomia è Realme Narzo Power. Questo smartphone integra una batteria da 10.001 mAh compatibile con ricarica rapida da 80 watt, una capacità rara nella fascia economica.

Lo schermo è un AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz e luminosità che può arrivare fino a 6500 nit. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 7400 Ultra con 8 GB di RAM e memoria interna da 128 o 256 GB.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e stabilizzazione ottica OIS. La fotocamera frontale per i selfie è da 16 MP. Anche questo modello arriva con Android 16 già installato e in India parte da circa 262 euro al cambio.

La proposta più economica della serie è Realme Note 80, pensata per chi cerca uno smartphone essenziale con un prezzo molto basso. Il dispositivo utilizza un display LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Il processore è l’Unisoc T7250 abbinato a 4 GB di RAM e a tagli di memoria da 64 o 128 GB. Sul retro trova posto una fotocamera da 8 megapixel, mentre sul fronte c’è un sensore da 5 megapixel.

La batteria da 6300 mAh supporta la ricarica da 15 watt. Il telefono include anche certificazione IP54 contro polvere e schizzi e una struttura resistente di livello militare. Il lancio è avvenuto in Thailandia con un prezzo inferiore ai 100 euro.

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulla distribuzione europea dei nuovi modelli Realme. L’azienda però potrebbe portare almeno parte della gamma anche in altri mercati nei prossimi mesi.