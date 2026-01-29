Bug Hall lascia Hollywood: vita in camper con la famiglia e fede cattolica al centro

Da bambino era il volto di Alfalfa nelle Piccole canaglie. Oggi Bug Hall vive lontano da Hollywood, in camper con la moglie e cinque figlie, seguendo una scelta di vita legata alla fede cattolica e all’autosufficienza.

Bug Hall, noto al grande pubblico per il ruolo di Alfalfa nel film Piccole canaglie del 1994, ha cambiato completamente vita. L’attore, che oggi ha 40 anni, si è allontanato dal mondo del cinema e dalla California per stabilirsi in Arkansas insieme alla moglie Jill e alle loro cinque figlie.

La coppia, sposata dal 2017, vive in un camper attrezzato con pozzo e generatore. Hall descrive questa scelta come un percorso radicale, guidato dalla fede cattolica. La famiglia ha ridotto al minimo le spese e i beni personali, arrivando a donare gran parte dei risparmi per adottare uno stile di vita essenziale, senza contare su un reddito fisso.

Tra i progetti futuri c’è la costruzione di una casa completamente autosufficiente. L’idea è realizzare un’abitazione dotata di sistemi propri per l’acqua e l’energia, compresi impianti idroelettrici, così da limitare il più possibile la dipendenza da strutture esterne.

Hall e la moglie hanno anche scelto di occuparsi direttamente dell’istruzione delle figlie. Secondo la loro visione, scuole tradizionali e università non sono passaggi obbligati. La priorità, spiegano, è trasmettere valori religiosi, competenze pratiche e autonomia nella vita quotidiana.