Belluno, 11enne senza biglietto scende dal bus e percorre 6 chilometri sotto la neve

Un ragazzino di 11 anni è stato fatto scendere dal bus di linea perché senza il nuovo biglietto: ha camminato per oltre sei chilometri sotto la neve e con temperature sottozero lungo la statale tra San Vito e Vodo di Cadore.

Ha camminato per più di sei chilometri lungo la statale 51 Alemagna, mentre nevicava e il termometro segnava -3 gradi. Protagonista un bambino di 11 anni, rimasto a piedi nel pomeriggio tra San Vito di Cadore e Vodo di Cadore, in provincia di Belluno.

Tutto è successo intorno alle 16 di martedì 27 gennaio, all’uscita da scuola. Salito sull’autobus della linea 30 Calalzo–Cortina, il ragazzino ha mostrato il biglietto che aveva con sé. Il titolo di viaggio però non era valido: da pochi giorni sulla tratta è in vigore una tariffa fissa da 10 euro, acquistabile solo tramite app o con bancomat.

Il minore non aveva modo di pagare il nuovo importo e l’autista gli ha negato la corsa, facendolo scendere. Da lì ha proseguito a piedi, sul far della sera, lungo un tratto considerato pericoloso, tra neve e freddo intenso.

La vicenda è stata raccontata dalla madre e dalla nonna del bambino, avvocato di Padova, che ha presentato querela per abbandono di minore. L’episodio riguarda il servizio gestito da Dolomiti Bus nel periodo di modifica tariffaria legata alla linea interessata.