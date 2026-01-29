Elena Morali, proposta di matrimonio a sorpresa da Luigi Favoloso al compleanno a Milano

Durante la festa per i suoi 36 anni a Milano, Elena Morali ha ricevuto la proposta di matrimonio da Luigi Favoloso davanti agli amici. Il momento, ripreso con il cellulare, è finito sui social tra sorpresa, ironia e un anello un po’ stretto.

Festa di compleanno con sorpresa finale per Elena Morali. La showgirl ha celebrato i suoi 36 anni il 28 gennaio in un locale milanese, circondata da amici e volti noti. Tra gli invitati anche Genny Urtis, che ha poi ripreso uno dei momenti più inattesi della serata.

Morali ha scelto un abito nero aderente con bustino, spalline sottili e gonna in pizzo con spacco laterale. Dopo la cena informale, è arrivata la torta: una drip cake monopiano con colatura e decorazioni oro e arancio. Spente le candeline, l’attenzione si è spostata al centro della sala.

Qui è intervenuto Luigi Favoloso. L’ha presa per mano, l’ha portata davanti a tutti e si è inginocchiato. Dalla tasca della giacca ha tirato fuori una scatolina bianca con un anello. «Questo è il mio regalo per te», ha detto. Lei, emozionata, gli ha fatto notare che mancava la domanda.

Favoloso allora è andato dritto al punto: «Vuoi diventare mia moglie? Vuoi sposarmi?». La prima risposta è stata spiazzante: «No!», ha scherzato Morali, prima di fermarsi e chiedergli di rifare la proposta in modo più chiaro. Alla seconda domanda è arrivato il sì, seguito da un abbraccio e da un bacio tra gli applausi.

Il video, pubblicato sui social da Urtis, mostra anche il momento in cui Morali indossa il anello, che risulta un po’ stretto. Lei scherza sul fatto di essere ingrassata di recente, mentre intorno partono risate e congratulazioni. La serata si è chiusa tra foto, amici e festeggiamenti per i futuri sposi.