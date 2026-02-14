Proposta di matrimonio in diretta a L'eredità, sorpresa in studio

Una proposta di matrimonio in diretta sorprende pubblico e conduttore durante una puntata de L’Eredità. Il concorrente Stefano sceglie il programma per dichiararsi a Federica, tra emozione e applausi in studio.

Momento inaspettato durante una puntata de L’Eredità, il quiz di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra domande e gioco, un concorrente ha deciso di fermare tutto per rivolgere una richiesta speciale alla sua compagna.

Stefano, visibilmente emozionato, ha preso la parola davanti alle telecamere e al pubblico in studio. “Federica, sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Sei il punto di arrivo di ogni mio viaggio e ciò che dà senso alle mie giornate”, ha detto, prima di pronunciare la domanda che ha cambiato il clima della trasmissione: “Mi vuoi sposare?”.

In studio è calato per un attimo il silenzio, subito seguito da un lungo applauso. Il conduttore Marco Liorni ha reagito con sorpresa e partecipazione: “Che meraviglia, ora aspettiamo tutti la risposta”.

Il concorrente ha spiegato di aver colto l’occasione della diretta per rendere il momento ancora più speciale. Liorni, sorridendo, ha poi riportato l’attenzione sul gioco: “Dobbiamo proseguire con la puntata, anche se verrebbe voglia di restare qui a farci raccontare tutta la vostra storia”.