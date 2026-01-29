Azzurra Ferretti scomparsa a Roma, telefono spento e ultimo messaggio prima di sparire

Diciannovenne sparita a Roma da lunedì sera. Ultimo segnale del telefono tra Centocelle e Tor Vergata, poi lo smartphone si spegne. Prima della scomparsa una lite con l’ex e un messaggio in cui parlava di ospedale e chiedeva di non essere cercata.

Di Azzurra Ferretti non si hanno più notizie da lunedì 26 gennaio. La ragazza, 19 anni, vive con i genitori a Centocelle, periferia est di Roma. Il cellulare, che portava sempre con sé, risulta spento dalle 23:03 di quella sera, un elemento che preoccupa familiari e investigatori.

L’ultima posizione certa è delle 21:54, quando il telefono ha agganciato una cella vicino a via Palmiro Togliatti, all’altezza del parco Madre Teresa di Calcutta. Le ricerche si concentrano in quell’area, dove forze dell’ordine e volontari stanno controllando strade e spazi verdi.

Leggi anche Mistero Intorno alla Scomparsa di Kimberly Bonvissuto: Il Telefono Spento da Quattro Giorni

Nelle ore precedenti, la giovane aveva passato la notte tra domenica e lunedì a casa dell’ex fidanzato. L’incontro si sarebbe chiuso con una discussione. In mattinata si era spostata dalla nonna, sempre a Centocelle, e aveva sentito il padre spiegando che nel pomeriggio avrebbe raggiunto la madre.

Poco dopo, lo stesso ex avrebbe riferito al padre di aver ricevuto un messaggio da Azzurra: scriveva di non voler essere cercata e accennava alla possibilità di andare in ospedale. Da lì in poi, nessun altro contatto. I carabinieri di Tor Vergata hanno parlato anche di un successivo aggancio in quella zona, con il telefono ormai scarico.

In passato la ragazza si era già allontanata, ma era sempre rientrata entro un giorno. Frequentava molto i social e in altre occasioni era stata trovata con persone conosciute online. Al momento della scomparsa indossava un completo di pelle azzurro, giubbotto color ghiaccio e stivali neri sopra il ginocchio. È bionda, alta 1,72 e pesa circa 62 chili.