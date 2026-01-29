Garlasco, il giudice Vitelli: Stasi innocente, alibi e testimone lo scagionano

Home / Social News / Garlasco, il giudice Vitelli: Stasi innocente, alibi e testimone lo scagionano

Il giudice che assolse Stasi in primo grado spiega perché riteneva solido l’alibi informatico e richiama la testimonianza di una vicina su una bici diversa dalla sua. Parla di dubbi rimasti e di indizi che, a suo avviso, non bastavano per condannare.