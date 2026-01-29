Prof spinge studente contro il muro e lo minaccia: denuncia nel Brindisino

Tensione in una scuola del Brindisino: un insegnante avrebbe spinto un alunno di 14 anni contro il muro minacciandolo di morte. I genitori denunciano, la Procura indaga. Possibili accuse penali e sanzioni disciplinari pesanti.

Un ragazzo di 14 anni sarebbe stato afferrato e scaraventato contro la parete dell’aula dal suo insegnante. È accaduto in una scuola della provincia di Brindisi, durante l’orario di lezione. Secondo il racconto, il docente avrebbe urlato al giovane una frase pesante: «Ti uccido».

L’episodio ha spinto i genitori del minore a rivolgersi subito alle forze dell’ordine. La famiglia parla di un gesto violento, sia fisico sia verbale, avvenuto davanti ad altri studenti. Con la denuncia presentata, la vicenda è finita al centro di un’indagine della Procura.

Sul piano penale, l’insegnante rischia l’accusa di minaccia aggravata e di abuso dei mezzi di correzione. Se dagli accertamenti dovesse emergere un danno psicofisico per il ragazzo, potrebbero aggiungersi anche le lesioni personali. La posizione del docente è più delicata perché agiva come pubblico ufficiale.

Si muove anche l’amministrazione scolastica. L’Ufficio scolastico regionale può disporre la sospensione cautelare o un trasferimento per incompatibilità ambientale. Nei casi più gravi, quando viene meno il rapporto di fiducia con gli studenti, è prevista anche la destituzione dal servizio.