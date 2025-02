Studente chiama il padre per aggredire il professore: denuncia a Casarano

Un docente di una scuola superiore a Casarano, in provincia di Lecce, ha sporto denuncia ai carabinieri dopo essere stato minacciato dal padre e dal fratello maggiore di un suo studente sedicenne.

Il professore aveva annotato sul registro comportamenti scorretti del ragazzo, precedentemente sospeso.

A questo punto lo studente ha telefonato al padre chiedendogli di "venire a spaccare la faccia al professore". Il padre e il fratello si sono presentati a scuola, minacciando ripetutamente il docente, che si è rifugiato in bagno con la scusa di contattare la dirigenza scolastica. Successivamente, il professore ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno identificato gli aggressori. I reati ipotizzati includono violenza o minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, considerando le recenti normative a tutela del personale scolastico.

