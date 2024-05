Villa San Giovanni: Neonato trovato morto, arrestata la madre della 13enne

Villa San Giovanni (Reggio Calabria). È stata arrestata con l'accusa di omicidio la madre di una ragazza di 13 anni, dopo il ritrovamento del cadavere di un neonato tra gli scogli della darsena di Pezzo. La scoperta è avvenuta domenica scorsa, quando un pescatore del posto ha rinvenuto uno zaino abbandonato contenente il corpo senza vita di un neonato, ancora con il cordone ombelicale attaccato, chiuso in una busta di plastica.

Il provvedimento di fermo è stato deciso dalla Procura di Reggio Calabria dopo l'esito dell'autopsia, che ha confermato la causa del decesso. L'indagine, coordinata dalla polizia scientifica, ha rivelato che il parto sarebbe avvenuto poche ore prima del ritrovamento.

La comunità locale è scossa dall'accaduto. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze esatte della morte e per accertare eventuali responsabilità di altre persone coinvolte.

Questa tragica vicenda ha portato alla luce una situazione familiare complessa. Gli investigatori stanno ora cercando di determinare se il neonato sia morto a causa delle modalità in cui è stato abbandonato o per altre cause preesistenti.