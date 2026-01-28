Kim Kardashian spiega la rimozione delle foto con Meghan Markle e Harry dopo la festa di Kris Jenner

Kim Kardashian spiega perché le foto con Meghan Markle e il principe Harry, pubblicate dopo la festa per i 70 anni di Kris Jenner, sono sparite dai social: la scelta è legata alla coincidenza con il Remembrance Day nel Regno Unito.

Le immagini con Meghan Markle e il principe Harry, apparse online dopo il 70esimo compleanno di Kris Jenner, sono state eliminate per una ragione precisa. A raccontarlo è stata Kim Kardashian, intervenuta nel podcast della sorella Khloé, dove ha ricostruito come sono andate le cose.

La serata si era svolta a Beverly Hills, nella villa di Jeff Bezos, con una festa a tema James Bond. Solo in un secondo momento ci si è accorti che la pubblicazione delle foto cadeva a ridosso del Remembrance Day, la giornata in cui nel Regno Unito e nei Paesi del Commonwealth si ricordano i caduti delle forze armate.

Da qui la decisione di cancellare i contenuti. Kim ha spiegato che non c’era alcuna intenzione polemica: la scelta è stata fatta per evitare fraintendimenti legati a una ricorrenza così sentita. Ha anche chiarito che tra sua madre e Meghan esiste un rapporto di lunga data, descritto come affettuoso e consolidato.

Dopo la festa, sia Kris sia Kim avevano condiviso scatti insieme ai Sussex. In seguito sono circolate voci secondo cui la coppia non avrebbe autorizzato la diffusione delle immagini. Altre fonti hanno però smentito l’esistenza di moduli o divieti formali legati alla pubblicazione.

Durante l’evento Meghan indossava un abito nero elegante, mentre Harry portava uno smoking impreziosito dal papavero rosso, simbolo legato proprio al Remembrance Day. Nelle foto entrambi apparivano sorridenti, in un clima rilassato nonostante il successivo dibattito nato sui social.