Amici 2025, anticipazioni di oggi 26 ottobre: Emma Marrone superospite con Brutta storia

Torna oggi, domenica 26 ottobre, alle ore 14.00 su Canale 5 il nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, il talent show più seguito della televisione italiana. Anche questa settimana la puntata promette grandi emozioni tra sfide, esibizioni e ospiti d’eccezione.

Superospite della giornata è Emma Marrone, cantautrice multiplatino e protagonista assoluta della scena musicale italiana da oltre quindici anni. L’artista torna sul palco che l’ha lanciata per presentare il suo nuovo singolo “Brutta storia”, uscito il 3 ottobre per Island Records/Universal Music Italy, e per affiancare la giuria nella valutazione delle gare di canto.

A giudicare la gara di ballo sarà Rossella Brescia, ballerina, conduttrice radiofonica e televisiva, che torna ad Amici per seguire da vicino le performance dei giovani talenti in gara.

Tra gli ospiti musicali di oggi anche il cantautore Trigno, vincitore della categoria canto nella scorsa edizione del programma, che presenta il suo nuovo brano “Ragazzina”, pubblicato il 17 ottobre da Warner Music Italy.

Per quanto riguarda le sfide, la competizione entra nel vivo: la prova di canto di Frasa sarà valutata dalla cantautrice Federica Camba, mentre la sfida di ballo di Matilde verrà giudicata da Francesca Bernabini, direttrice della testata Effebi e critica di danza tra le più stimate del settore.