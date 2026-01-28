Ucraina, ritrova il tesoro di famiglia nascosto durante la Seconda Guerra Mondiale

Una mappa tracciata a memoria riporta alla luce gioielli e oggetti nascosti durante la guerra: un uomo ritrova il tesoro sepolto dalla sua famiglia in fuga dall’avanzata sovietica.

Un disegno fatto a mano, conservato per anni, ha guidato un uomo fino a un punto preciso ai margini di una foresta vicino a Leopoli. Lì, sotto terra, erano rimasti nascosti per quasi ottant’anni i beni della famiglia Glazewski, sepolti per sottrarli all’arrivo delle truppe sovietiche.

Jan Glazewski, oggi 69 anni, sapeva che i suoi parenti avevano abbandonato tutto durante la fuga dalla Polonia orientale. Prima di partire, avevano interrato oggetti preziosi e ricordi di casa, con l’idea di recuperarli. Non tornarono mai più in quel luogo.

Decenni dopo, Jan ha chiesto al padre Adams di indicargli il punto esatto. L’uomo, affidandosi solo ai ricordi di gioventù, ha ricostruito la posizione dell’antica abitazione di famiglia, ormai scomparsa, tracciando una mappa dettagliata basata su sentieri, alberi e punti di riferimento naturali.

Con un metal detector, Jan ha iniziato a perlustrare l’area indicata. Dopo vari tentativi, il segnale giusto è arrivato. Scavando, ha riportato alla luce un piccolo portagioie che era appartenuto a sua madre, morta quando lui aveva sette anni, insieme ad altri oggetti rimasti intatti sotto il terreno.

Nel contenitore c’erano gioielli, un cucchiaio da battesimo inciso e diversi manufatti di famiglia. Il valore stimato è di migliaia di dollari, ma per Jan il peso maggiore è legato ai ricordi. Quegli oggetti erano stati sistemati e nascosti proprio da sua madre prima della fuga.

Il ritrovamento ha dato forma a una storia rimasta sospesa per generazioni. Jan ora vorrebbe mostrare parte del tesoro ritrovato, legandolo alla vicenda della sua famiglia e a ciò che accadde in quei territori durante la guerra.