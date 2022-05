Guerra Ucraina : La Russia ha mentito all'Onu, questa è una guerra mondiale

“Abbiamo immagini che confermano la presenza di fosse comuni a Bucha. E questa non è solo un'accusa non verificata sui social. È un fatto orribile con cui il mondo deve fare i conti. Ha scritto su Twitter l'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield. Altri dati, terribili, sono quelli riportati dal sindaco della città Anatolii Fedoruk che parla di 419 civili uccisi, tra cui donne e bambini. La situazione è molto difficile. Stiamo ripulendo la città, le strade. Dopo l'occupazione sono state distrutte tutte le infrastrutture. Non è una guerra tra Russia e Ucraina ma una vera e propria terza guerra mondiale", ha detto Fedoruk, intervistato dallo spettacolo "In VivaVoce"

Il segretario generale dell'Antonio Guterres, ha definito "l'inferno" la zona didi Mariupol. Le Nazioni Unite e il Comitato Internazionale della Croce Rossa hanno finora aiutato quasi 500 civili a fuggire dall'area dell'acciaieria Azovstal nella città portuale in due operazioni la scorsa settimana.

È iniziata nelle ultime ore una terza operazione Onu per l'evacuazione di civili da Mariupol. Nella regione di Lugansk, le forze di difesa ucraine si stanno preparando per un'intensa offensiva dei russi nei prossimi tre o quattro giorni. Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergii Gaidai, secondo l'agenzia Ucraina Unian. “Ci stiamo preparando per offensive più potenti nei prossimi 3 o 4 giorni. Faranno ogni sforzo per sfondare a Severodonetsk o Popasna ", ha affermato Gaidai, esprimendo tuttavia fiducia che le forze ucraine respingeranno gli attacchi. Gaidai ha anche affermato che la situazione a Popasna è da tempo "molto difficile": la città è quasi completamente distrutta, "perché è bombardata 24 ore su 24, attaccata con ogni tipo di arma".

Nel villaggio di Voevodivka vicino a Severodonetsk sono in corso aspri combattimenti, che continuano anche nel villaggio di Belogorovka vicino a Lysychansk - continua Gaidai -, dove "il nemico sta cercando di prendere posizione per accerchiare i militari ucraini". "Siamo riusciti a evacuare quasi 500 civili", ha detto su Telegram il capo dell'amministrazione presidenziale Andriy Iermak. Nel frattempo, l'ONU ha annunciato di aver inviato un nuovo convoglio per evacuare gli ultimi civili trincerati nelle acciaierie Azovstal. Nelle scorse ore Volodymyr Zelensky ha avuto un'intervista con l'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, "esempio di leader forte", che il presidente ucraino ha invitato nel suo Paese. Zelensky, secondo quanto annunciato dalla presidenza di Kiev dopo la videochiamata, "ha ringraziato gli Stati Uniti, gli americani", affermando di aver "visto come ci vedono sui social, scendere in piazza, sostenere l'Ucraina con le bandiere".

Per il presidente ucraino, "gli americani sono persone sincere e di mentalità aperta". "Abbiamo valori comuni", ha detto. Per Bush, "è stato un onore passare qualche minuto a parlare con Zelensky, il Winston Churchill dei nostri tempi". Grazie al presidente ucraino “per la sua guida, il suo esempio, il suo impegno per la libertà” e il riconoscimento del “coraggio del popolo ucraino”. Secondo Bush, Zelensky ha assicurato "che non ci saranno esitazioni nella loro lotta contro la barbarie e la violenza di Putin". "Continueremo a stare con gli ucraini che difendono la loro libertà". Nella guerra contro l'Ucraina, le forze russe hanno utilizzato 2.014 missili contro vari obiettivi.

E dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, sono stati registrati 2.682 attacchi aerei. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso nelle scorse ore. “Ognuna di queste operazioni significa la morte della nostra gente, la distruzione delle nostre infrastrutture”, ha esortato, denunciando gravi danni alle strutture sanitarie del Paese. "Ad oggi - ha detto - le truppe russe ne hanno distrutte o danneggiate quasi 400".

