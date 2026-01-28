SSD Kingston da Gaming

Ogni esperienza di gioco ha il suo SSD: la gamma Kingston Technology per desktop, console e dispositivi portatili

Con giochi sempre più impegnativi e aggiornamenti frequenti, scegliere l’SSD giusto è fondamentale per un’esperienza di gioco fluida e responsive. Non è solo una questione di spazio di archiviazione in quanto tempi di caricamento ridotti, risposta immediata del sistema e stabilità durante le sessioni più intense dipendono dal tipo di SSD scelto. La decisione varia in base al setup e alle esigenze del gamer: desktop ad alte prestazioni, console di nuova generazione o dispositivi portatili e handheld richiedono soluzioni diverse.

Kingston Technology, leader mondiale nelle soluzioni di memoria e storage, offre una gamma di prodotti che può aiutare a trovare il formato più adatto per ogni situazione.

Gaming su PC: massime prestazioni con FURY Renegade Gen5

Per chi gioca su PC e cerca velocità estrema e reattività, la scelta ideale è il Kingston FURY Renegade G5 SSD. Questo drive NVMe PCIe 5.0 offre velocità di lettura fino a circa 14.800 MB/s e scrittura fino a circa 14.000 MB/s, rendendolo perfetto per giochi all’avanguardia, il multitasking avanzato e lo streaming simultaneo. Grazie alla tecnologia a bassa latenza e al controller di ultima generazione, garantisce tempi di caricamento rapidissimi e un caricamento fluido delle texture anche nei titoli più complessi. FURY Renegade G5 è ideale per configurazioni high-end, offrendo prestazioni stabili e affidabili anche durante sessioni di gioco prolungate. È disponibile anche nella nuova versione da 8 TB, che offre ampio spazio per librerie di giochi esigenti e gamer che non vogliono compromessi in termini di capacità.

Console e handheld: spazio e velocità con NV3 22.30

Per chi cerca una soluzione di archiviazione compatta e ad alte prestazioni, il Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe M.2 2230 rappresenta l’alternativa ideale. Questo SSD single-sided, con interfaccia Gen 4x4, offre velocità di lettura fino a 6.000 MB/s e scrittura fino a 5.000 MB/s, garantendo tempi di caricamento ridotti e una risposta rapida del sistema. Il formato M.2 2230 (22x30 mm) lo rende ideale per laptop, PC compatti e console portatili compatibili, permettendo di espandere lo spazio di archiviazione fino a 2 TB senza compromettere l’efficienza o le prestazioni. NV3 è perfetto per chi desidera gestire giochi e applicazioni con fluidità.

Kingston Fury Renegade PS5 Recensione

Leggi anche Kingston annuncia la disponibilità di XS2000 SSD da 4TB