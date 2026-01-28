Franco Menichelli, campione olimpico nella ginnastica a Tokyo 1964, morto a 85 anni

Franco Menichelli, protagonista della ginnastica italiana negli anni Sessanta e campione olimpico a Tokyo 1964, è morto a 85 anni. Nel suo palmarès anche altre quattro medaglie ai Giochi, tra argenti e bronzi, che hanno segnato un’epoca.