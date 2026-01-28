Franco Menichelli, campione olimpico nella ginnastica a Tokyo 1964, morto a 85 anni
Franco Menichelli, protagonista della ginnastica italiana negli anni Sessanta e campione olimpico a Tokyo 1964, è morto a 85 anni. Nel suo palmarès anche altre quattro medaglie ai Giochi, tra argenti e bronzi, che hanno segnato un’epoca.
Si è spento a 85 anni Franco Menichelli, uno dei volti più importanti della ginnastica azzurra del dopoguerra. Il suo nome resta legato soprattutto alle Olimpiadi di Tokyo 1964, dove conquistò l’oro nel corpo libero, risultato che lo portò tra i grandi dello sport italiano.
Nella stessa edizione dei Giochi in Giappone arricchì il bottino con altre medaglie. Salì sul podio anche agli anelli, dove ottenne l’argento, e alle parallele, chiudendo con un bronzo. A queste si aggiunsero altri piazzamenti che completarono un palmarès olimpico di primo piano per la ginnastica nazionale.
La notizia della scomparsa ha colpito l’ambiente sportivo. La Federazione Ginnastica d’Italia ha espresso vicinanza alla famiglia, ricordando la figura dell’atleta e stringendosi alla moglie Gabriella e alle figlie Cristiana e Francesca. Il messaggio di cordoglio è arrivato anche dai vertici federali, che hanno voluto rendere omaggio a un protagonista di un’epoca storica per la ginnastica italiana.