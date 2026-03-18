Doraemon, addio al regista Tsutomu Shibayama morto a 85 anni

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Tsutomu Shibayama è morto a Tokyo a 85 anni per un tumore ai polmoni. Il regista di Doraemon aveva segnato l’animazione giapponese con film e serie amatissime, lavorando per oltre quarant’anni tra tv e cinema.

Doraemon, addio al regista Tsutomu Shibayama morto a 85 anni

Si è spento a Tokyo Tsutomu Shibayama, figura centrale dell’animazione giapponese. Aveva 85 anni ed era malato di tumore ai polmoni. Il suo nome resta legato soprattutto a Doraemon, serie che ha contribuito a rendere popolare anche fuori dal Giappone. Nato il 9 marzo 1941 nel quartiere di Asakusa, iniziò come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo. La svolta arrivò alla fine degli anni Settanta, quando fondò lo studio Ajia-do Animation Works, entrando tra i protagonisti dell’industria degli anime. Leggi anche: Addio a James Foley, regista di House of Cards e 50 sfumature, morto a 71 anni Dal 1979 guidò per oltre vent’anni la realizzazione di film e puntate televisive di Doraemon, firmando alcune delle storie più note. Il suo stile univa avventura, comicità e fantascienza, con racconti pensati per un pubblico ampio, dai bambini agli adulti. Il lavoro di Shibayama non si fermò al celebre gatto robot. Fu coinvolto anche in altre produzioni di successo, tra cui Ranma 1/2, di cui curò la prima stagione, oltre a titoli come Ransie la strega, Nintama Rantaro e Chibi Maruko-chan. Nel corso della carriera ricevette diversi riconoscimenti. Tra questi, nel 2012, il Premio dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone, assegnato per il contributo dato allo sviluppo dell’animazione nel Paese.

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