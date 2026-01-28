Incidente in Romania, muoiono sette tifosi del Paok diretti in Francia

Sette tifosi del Paok muoiono in Romania mentre viaggiano verso la Francia per l’Europa League. Il minibus su cui erano a bordo si è scontrato frontalmente con un tir. Tre feriti sono in gravi condizioni in ospedale.

Tragedia stradale in Romania, dove sette tifosi del Paok hanno perso la vita mentre viaggiavano verso la Francia per assistere a una gara di Europa League contro il Lione. L’incidente è avvenuto nei pressi del villaggio di Lugojel, non lontano da Timisoara.

La conferma è arrivata dall’ambasciata greca a Bucarest, che ha riferito il bilancio delle vittime. Il gruppo era partito dalla Grecia a bordo di un minibus. In totale sul mezzo si trovavano dieci persone.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali, il veicolo si è scontrato frontalmente con un tir che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a sette passeggeri.

Una telecamera installata su un altro veicolo che seguiva il minibus ha ripreso la scena. Dalle immagini si vede il van durante un sorpasso, poi lo schianto ad alta velocità contro il camion, senza segni di frenata.

Altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state trasportate in ospedale. Le loro condizioni sono considerate critiche.