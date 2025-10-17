Trump riceve Zelensky alla Casa Bianca: Putin vuole la fine della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto oggi, venerdì 17 ottobre, alla Casa Bianca dal presidente statunitense Donald Trump. L’incontro, molto atteso, si è concentrato sui possibili sviluppi del conflitto in Ucraina e sulle prospettive di una tregua.

Alla domanda dei giornalisti se credesse di poter convincere Vladimir Putin a porre fine alla guerra, Trump ha annuito, rispondendo con tono fiducioso: “Penso che Putin voglia la fine della guerra, altrimenti non starebbe facendo questo. Ieri ci siamo parlati per due ore e mezza e abbiamo avuto un ottimo colloquio”.

Zelensky, nel corso dell’incontro, ha sottolineato la necessità di un sostegno concreto da parte di Washington. “Non credo che Putin sia ancora pronto, ma sono fiducioso che con l’aiuto del presidente Usa riusciremo a far finire la guerra. Ne abbiamo davvero bisogno”, ha dichiarato il leader ucraino.

Tra i temi affrontati anche la possibile fornitura di missili Tomahawk a Kiev da parte degli Stati Uniti. Trump ha commentato la questione con prudenza: “Sarebbe un’escalation, ma ne parleremo”.