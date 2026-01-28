Paolo Ferri uccide la madre con una sparachiodi a Torino

Luciana Cat Berro è morta in ospedale a Torino dopo l’aggressione subita nella cascina di famiglia. Il figlio Paolo Ferri, 40 anni, è ora accusato di omicidio. Prima del gesto aveva annunciato l’intenzione di uccidere la madre e la sorella.