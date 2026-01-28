San Valentino: idee regalo tech di Trust

Love is in the tech: idee regalo per un San Valentino smart

San Valentino è il momento perfetto per una dichiarazione d’amore fuori dal comune o per sorprendere la dolce metà con un pensiero che faccia battere il cuore tutto l’anno, non solo il 14 febbraio. Addio, dunque, ai soliti fiori e cioccolatini: per gli appassionati di tecnologia, il regalo più romantico è anche smart.

Dagli accessori gaming fino ai device che rendono la quotidianità più pratica e divertente, Trust- https://www.trust.com/it - azienda olandese leader nel settore degli accessori digitali - ha selezionato una serie di idee regalo ispirate alle grandi passioni dei tech lover.

Design curato, funzionalità e un tocco di originalità: ecco tutte le proposte Home&Office e Gaming capaci di rendere speciali i momenti condivisi e di fare felice chi si ama ogni giorno.

PER SMARTWORKER:

BAYO+ Mouse ergonomico wireless multidispositivo: progettato per chi lavora da remoto e sta a lungo davanti al PC, il mouse Bayo+ vanta un design verticale con angolo ottimale di 57° per ridurre tensione e affaticamento di polso. Realizzato in plastica riciclata, è dotato di batteria integrata ricaricabile, cavo USB ed è disponibile in due colori, nero e bianco.

Prezzo di listino:

Bayo+ Mouse ergonomico wireless multidispositivo nero 49,99 €

Bayo+ Mouse ergonomico wireless multidispositivo bianco 49,99 €

PER GAMER:

GXT 721SM Ruya Pro Sedia da gaming comoda premium: completamente regolabile, la sedia da gaming Ruya Pro consente di trovare la posizione perfetta. Con altezza regolabile, braccioli 4D e meccanismo di blocco dell'inclinazione, oltre a un supporto lombare adattabile integrato, la sedia garantisce un comfort e un controllo senza pari. Con licenza ufficiale, sfoggia i leggendari colori rosso e blu con il logo dell'Uomo d’acciaio, per dare un stile epico alla tua postazione gaming. Un must per ogni fan di Superman!

Prezzo di listino: 399,99 €

GXT 704 Roniq Sedia da gaming RGB: dotata di illuminazione RGB integrata lungo i bordi con 178 colori ed effetti regolabili facilmente tramite il telecomando incluso, questa sedia conferisce alla postazione da gaming una marcia in più. Grazie ai comodi braccioli e alla possibilità di regolare l'inclinazione da 90° a 110°, Roniq è assicura sessioni di gaming all’insegna del massimo comfort.

Prezzo di listino: 139,99 €

Pacchetto Accessori 7 in 1 per Nintendo Switch - Tutto ciò che serve per portare il gaming su Switch al livello successivo, a casa o in viaggio. La custodia rigida protegge console e accessori, mentre le due impugnature Joy-Con migliorano la presa durante le partite in modalità da tavolo. Con i due volanti, inserendo il controller Joy-Con potrai vivere un’esperienza di guida più realistica, mentre le pellicole protettive in vetro temperato preservano lo schermo da urti e graffi. Completa il set, il supporto di ricarica con cavo USB-C-A incluso, per avere sempre la console pronta all’azione.

Contenuto del pacchetto: custodia rigida, 2 impugnature Joy-Con, 2 volanti, vetro temperato per Switch e Switch OLED, supporto di ricarica, cavo USB-C-A, manuale utente.

Prezzo di listino: 49,99 €

Controller Wireless Mylox Bluetooth®: compatibile con smartphone iPhone e Android, il gamepad Mylox è la compagna ideale per portare il gaming sempre con sé. La connessione Bluetooth® 5.0 a bassa latenza garantisce partite fluide anche in mobilità, mentre la doppia vibrazione immersiva amplifica la percezione di ogni movimento. I pulsanti con illuminazione LED RGB aggiungono colore e dinamismo, trasformando ogni sessione in un’esperienza divertente e coinvolgente, anche fuori casa.

Prezzo di listino: 49,99 €

PER LA CASA TECH:

GXT 619 Thorne Soundbar illuminata RGB: audio chiaro e potente (12 W) perfetto per godersi film, musica o video in casa. Grazie al design compatto e salvaspazio, si inserisce con eleganza in ogni ambiente, mentre le luci RGB in 6 modalità diverse accendono l’atmosfera. Il pratico quadrante di controllo permette di regolare il volume in un attimo, senza interruzioni, mentre il cavo di alimentazione USB e il cavo ausiliario in dotazione assicurano la massima compatibilità Plug & Play senza alcuna configurazione. Una soluzione tech pensata per chi vuole coniugare funzionalità, design e un pizzico di magia luminosa. Disponibile in 4 colori.

Prezzo di listino:

GXT 619W Thorne Soundbar illuminata RGB nero 49,99 €

GXT 619W Thorne Soundbar illuminata RGB bianco 49,99 €