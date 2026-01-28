Anguillara, nuovi rilievi nella villetta e analisi sulla scatola nera dell'auto

Nuovi accertamenti nella casa del delitto ad Anguillara e sull’auto dell’uomo reo confesso. Si cerca ancora l’arma. Oggi anche l’udienza per decidere l’affidamento del figlio di 10 anni. Intanto emergono i primi esiti delle autopsie sui genitori di Carlomagno.

Giornata di verifiche ad Anguillara, dove gli investigatori tornano nella villetta in cui Federica Torzullo è stata uccisa dal marito, Claudio Carlomagno, che ha ammesso il delitto. I carabinieri del nucleo investigativo e i militari del Ris eseguono accertamenti tecnici irripetibili all’interno dell’abitazione.

I controlli riguardano anche la scatola nera installata nell’auto dell’uomo. I dati registrati potrebbero aiutare a ricostruire gli spostamenti effettuati nei giorni precedenti e successivi all’omicidio, offrendo elementi utili alla ricostruzione dei fatti.

Un altro sopralluogo è in programma nell’azienda riconducibile a Carlomagno. Gli investigatori continuano inoltre a cercare l’arma utilizzata per uccidere la donna, che al momento non è stata trovata.

Nelle ore precedenti i carabinieri hanno effettuato verifiche anche nella casa dei genitori dell’uomo, rinvenuti impiccati nella loro abitazione. Durante l’accesso sono stati acquisiti materiali ritenuti utili alle indagini.

Per la mattinata è fissata l’udienza al tribunale dei minorenni di Roma sull’affidamento del figlio di 10 anni della coppia. Il giudice dovrà decidere se il bambino resterà con i nonni materni oppure sarà collocato in una struttura protetta. Il padre aveva raccontato di aver ucciso la moglie la mattina del 9 gennaio, dopo aver accompagnato il figlio dai nonni la sera precedente.

Dalle prime risultanze delle autopsie sui genitori di Carlomagno emerge che la morte è avvenuta per asfissia. Gli esami sono stati svolti all’istituto di medicina legale della Sapienza. La procura ha disposto anche analisi tossicologiche e aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.