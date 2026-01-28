Daniele Pecci nella fiction Mediaset e la carriera tra teatro, tv e cinema
Daniele Pecci è tra i protagonisti della fiction Mediaset con il ruolo di un padre che cerca la figlia scomparsa. Attore romano, ha costruito la sua carriera tra teatro, serie tv di successo e cinema d’autore.
Un padre determinato, un avvocato che non si arrende e parte da Milano per ritrovare la figlia sparita nel nulla. Daniele Pecci veste i panni di Marco Premoli nella serie di Canale 5 “Una nuova vita”, dove affianca Vittoria Greco, il personaggio interpretato da Anna Valle, donna che prova a ricostruirsi dopo una condanna per la morte del marito.
Romano, nato il 23 maggio 1970, Pecci arriva alla recitazione dopo il diploma magistrale. La scelta è netta: lascia altre strade possibili e si dedica al palcoscenico. Negli anni Novanta lavora a lungo in teatro, non solo come attore ma anche come regista, costruendo lì le basi del suo percorso artistico.
La televisione amplia la sua popolarità nei primi anni Duemila. Le fiction Il bello delle donne e “Orgoglio” lo fanno conoscere al grande pubblico, aprendo la strada a produzioni di respiro internazionale come “San Pietro” e “Giovanni Paolo II”, fino alla miniserie “Eravamo solo mille”, trasmessa su Rai 1 nel 2007.
Nel 2008 passa a Canale 5 con “L’ultimo padrino” e “Crimini bianchi”. Intanto il cinema lo accoglie con titoli firmati da registi noti: nel 2009 recita in “Fortapàsc” di Marco Risi e poi in “Mine vaganti” di Ferzan Ozpetek, alternando grande e piccolo schermo.
Negli ultimi anni torna protagonista in tv con la serie Cuori, in onda dal 2021 al 2023, dove interpreta Cesare Corvara accanto a Pilar Fogliati e Matteo Martari, confermando una carriera costruita tra ruoli intensi e produzioni di primo piano.