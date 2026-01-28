Daniele Pecci nella fiction Mediaset e la carriera tra teatro, tv e cinema

Daniele Pecci è tra i protagonisti della fiction Mediaset con il ruolo di un padre che cerca la figlia scomparsa. Attore romano, ha costruito la sua carriera tra teatro, serie tv di successo e cinema d’autore.