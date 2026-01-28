Semplificazioni Pa: carta d'identità illimitata over 70, tessera elettorale digitale e stop dichiarazione Isee

Nuove misure in arrivo per alleggerire pratiche e documenti: carta d’identità senza scadenza per gli over 70, tessera elettorale digitale e addio alla dichiarazione Isee grazie ai dati già in possesso della Pa.

Un nuovo decreto sulle semplificazioni approderà giovedì in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, annunciato dal ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, chiude il pacchetto di circa 400 interventi messi in campo per ridurre passaggi burocratici e richieste ai cittadini.

Tra le novità c’è la carta d’identità per chi ha superato i 70 anni. Per questa fascia d’età il documento diventerà di fatto illimitato: non sarà più necessario rinnovarlo alla scadenza, con un taglio netto a file e appuntamenti negli uffici comunali.

Cambia anche la gestione della tessera elettorale. Il formato cartaceo verrà sostituito da una versione digitale. In questo modo, chi trasferisce la residenza o si sposta in un altro comune non dovrà più recarsi allo sportello per ottenere una nuova tessera.

Il decreto interviene poi sulla dichiarazione Isee. I dati economici utili sono già presenti negli archivi della pubblica amministrazione: per accedere a bonus e agevolazioni non servirà più presentare la certificazione all’Inps o tramite Caf, perché le informazioni verranno recuperate direttamente dagli enti.