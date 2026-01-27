Diletta Leotta aspetta un maschio: la rivelazione durante la visita con Loris Karius

Diletta Leotta svela sui social il sesso del secondo figlio durante una visita dalla ginecologa, accanto al compagno Loris Karius. Il momento è ripreso in video e condiviso con i follower tra emozione e sorpresa.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza arrivato poco prima di Natale, Diletta Leotta condivide un nuovo dettaglio sulla famiglia che si allarga. La conduttrice ha pubblicato sui social una serie di immagini e brevi video delle ultime settimane, mostrando momenti privati legati all’attesa del bebè.

Nel post compare anche il compagno Loris Karius, al suo fianco durante un controllo medico. Tra gli scatti e i filmati scelti per il carosello, spunta la scena girata nello studio della ginecologa, proprio mentre arriva la notizia che i due aspettavano.

È la dottoressa a rompere l’attesa con una domanda rivolta ai futuri genitori, prima di comunicare il risultato dell’ecografia. Subito dopo pronuncia la frase che scioglie ogni dubbio: il bambino in arrivo è un maschio. La reazione è immediata, tra sorpresa e commozione.

Nel video si vede la conduttrice con gli occhi lucidi e un sorriso largo, mentre registra l’istante con il telefono. Il post è accompagnato da poche parole in inglese e da un cuore azzurro, segno scelto per alludere al sesso del nascituro.

La coppia è già genitore della piccola Aria, che presto avrà un fratellino. Con questo annuncio, Leotta aggiunge un altro tassello al racconto della sua gravidanza, condiviso passo dopo passo con chi la segue online.